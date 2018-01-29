Başakşehir gümbür gümbür!

Süper Lig'de 19. haftanın kapanış maçında Medipol Başakşehir, sahasında Kardemir Karabükspor'u 5-0 mağlup etti.

Henüz 7. dakikada Napoleoni gol perdesini açarken 20'de Gökhan İnler farkı ikiye çıkardı. 31 ve 38. dakikalarda sahneye çıkan Visca, skoru 4-0'a getirirken 43'te klas bir gol kaydeden Adebayor, Başakşehir'i soyunma odasına 5-0 önde götürdü. İkinci yarıda oyunu rölantiye alan Başakşehir, zaman zaman farkı arttırma şansları yakalasa da başka gol olmadı ve karşılaşma 5-0 sona erdi.



Bu sonuçla 42 puana yükselen Medipol Başakşehir haftayı lider kapattı. 9 puanda kalan Karabükspor ise son sırada yer aldı.

