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gümbür gümbür!

'in 19. haftasında , sahasında 'u 5-0 mağlup etti

Başakşehir gümbür gümbür!

'de 19. haftanın kapanış maçında Medipol , sahasında Kardemir 'u 5-0 mağlup etti.

Henüz 7. dakikada Napoleoni gol perdesini açarken 20'de Gökhan İnler farkı ikiye çıkardı. 31 ve 38. dakikalarda sahneye çıkan Visca, skoru 4-0'a getirirken 43'te klas bir gol kaydeden Adebayor, Başakşehir'i soyunma odasına 5-0 önde götürdü. İkinci yarıda oyunu rölantiye alan Başakşehir, zaman zaman farkı arttırma şansları yakalasa da başka gol olmadı ve karşılaşma 5-0 sona erdi.

Bu sonuçla 42 puana yükselen Medipol Başakşehir haftayı lider kapattı. 9 puanda kalan Karabükspor ise son sırada yer aldı.

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  • 29 Ocak 2018, Pazartesi 21:57
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