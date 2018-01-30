Sabah Gazetesi'nin usta kalemi Hıncal Uluç, bugünkü yazısında Süper Lig'de oynanan futbolu sert bir dille eleştirdi. İşte Hıncal Uluç'un çok konuşulacak yazısı...
Sabah Gazetesi'nin usta kalemi Hıncal Uluç, bugünkü yazısında Süper Lig'de oynanan futbolu sert bir dille eleştirdi. İşte Hıncal Uluç'un çok konuşulacak yazısı...
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