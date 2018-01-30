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'tan 'deki takımlara çok sert eleştiri

Sabah Gazetesi'nin usta kalemi , bugünkü yazısında 'de oynanan futbolu sert bir dille eleştirdi. İşte Hıncal Uluç'un çok konuşulacak yazısı...
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  • 30 Ocak 2018, Salı 11:47
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