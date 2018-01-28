Alanyaspor'un golcüsü Vagner Love, sosyal medya hesabından sürpriz bir açıklama yaptı.

Beşiktaş'a transfer olması beklenen Vagner Love, Alanyaspor'un alacaklarını ödemeye yanaşmadığını açıkladı.

"PAZARLIKLAR SONA ERECEK"

Vagner Love yaptığı paylaşımda "Alanyaspor başkanı anlaşmamıza sadık kalmak istemiyor. Gecikmiş maaşlarımı ödemek istemiyor. Umarım sözleşme şartlarının farkındadır ve gereğini yerine getirir. Aksi takdirde, pazarlıklar sona erecek." ifadelerine yer verdi. Vagner Love'un Alanyaspor'dan 900 bin euro alacağı olduğu öğrenildi.