Alanyaspor'un golcüsü Vagner Love, sosyal medya hesabından sürpriz bir açıklama yaptı.
Beşiktaş'a transfer olması beklenen Vagner Love, Alanyaspor'un alacaklarını ödemeye yanaşmadığını açıkladı.
"PAZARLIKLAR SONA ERECEK"
Vagner Love yaptığı paylaşımda "Alanyaspor başkanı anlaşmamıza sadık kalmak istemiyor. Gecikmiş maaşlarımı ödemek istemiyor. Umarım sözleşme şartlarının farkındadır ve gereğini yerine getirir. Aksi takdirde, pazarlıklar sona erecek." ifadelerine yer verdi. Vagner Love'un Alanyaspor'dan 900 bin euro alacağı olduğu öğrenildi.
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Mitroviç en pahalı adam tutmadı deyip kiraya verilecekse 33 yaşında son alıcı üstelik problemli bu adam şu anda kasasını yetimleri düşünen külübü kendi evi gören sorumlu kişiler para transferi için uğraşmaz zira bu parayı kimse vermez Alanya onsuz yendi adam koşamıyor
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