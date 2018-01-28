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'dan sürpriz açıklama!

Aytemiz lu futbolcu , kulüp başkanının gecikmiş maaşını ödemek istemediğini ileri sürdü.

Vagner Lovedan sürpriz açıklama!

'un golcüsü , sosyal medya hesabından sürpriz bir açıklama yaptı.
'a transfer olması beklenen Vagner Love, Alanyaspor'un alacaklarını ödemeye yanaşmadığını açıkladı.

"PAZARLIKLAR SONA ERECEK"
Vagner Love yaptığı paylaşımda "Alanyaspor başkanı anlaşmamıza sadık kalmak istemiyor. Gecikmiş maaşlarımı ödemek istemiyor. Umarım sözleşme şartlarının farkındadır ve gereğini yerine getirir. Aksi takdirde, pazarlıklar sona erecek." ifadelerine yer verdi. Vagner Love'un Alanyaspor'dan 900 bin euro alacağı olduğu öğrenildi.
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  • 28 Ocak 2018, Pazar 01:48
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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BJK Ali BJK Ali

Mitroviç en pahalı adam tutmadı deyip kiraya verilecekse 33 yaşında son alıcı üstelik problemli bu adam şu anda kasasını yetimleri düşünen külübü kendi evi gören sorumlu kişiler para transferi için uğraşmaz zira bu parayı kimse vermez Alanya onsuz yendi adam koşamıyor

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 28.01.2018 09:29
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