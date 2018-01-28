İngiliz ekibi Stoke City'nin ısrarla istediği Badou N'Diaye Premier Lig'e gitmek için gemileri yaktı ve maç öncesinde Galatasaray'ın Florya kampından ayrıldı. Ara transfer döneminde N'Diaye için ciddi teklifler gelirken Fatih Terim'in de ret yanıtı vermesi ile birlikte hem Dursun Özbek yönetimi hem de Mustafa Cengiz yönetimi teklifleri kabul etmedi.
İşte Galatasaray'ın Ndiaye için istediği rakam
Etiketler: Stoke City , Premier Lig , Fatih Terim , mustafa cengiz , Galatasaray , Badou Ndiaye
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