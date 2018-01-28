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İşte 'ın Ndiaye için istediği rakam

İşte Galatasarayın Ndiaye için istediği rakam

İngiliz ekibi 'nin ısrarla istediği Badou N'Diaye 'e gitmek için gemileri yaktı ve maç öncesinde 'ın Florya kampından ayrıldı. Ara transfer döneminde N'Diaye için ciddi teklifler gelirken 'in de ret yanıtı vermesi ile birlikte hem Dursun Özbek yönetimi hem de yönetimi teklifleri kabul etmedi.
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  • 28 Ocak 2018, Pazar 09:50
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