İspanyol golcü hayal kırıklığı yaşatmaya devam ediyor

Beşiktaş'ın sezon başında transfer ettiği Negredo bekleneni veremedi. İspanyol golcü, Kasımpaşa ile oynanan maçta da forvette etkisiz kaldı. Kasımpaşa kalecisi Ramazan maçta 27 pas yaparken Negredo 17 pasta kaldı. Yüzde 53 gibi zayıf bir pas ortalamasında kaldı.

Şutu kaleyi bulmadı

Negredo Kasımpaşa karşısında maç boyuncu gol pozisyonuna giremedi. İspanyol golcü kaleye bir kez şut çekerken o şut da kaleyi bulmadı.

Süper Lig'de 4 golü var

Ligde 4 golü bulunan Negredo'nun Vagner Lov'un gelmesiyle forma şansı iyice azaldı