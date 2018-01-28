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İspanyol golcü hayal kırıklığı yaşatmaya devam ediyor

-Kasımpaşa maçında kaleci Ramazan bile 27 pas yaparken 17 pasta kaldı. Hiç gol pozisyona giremeyen İspanyol golcü kaleye sadece 1 kez şut çekti.

İspanyol golcü hayal kırıklığı yaşatmaya devam ediyor

'ın sezon başında transfer ettiği bekleneni veremedi. İspanyol golcü, Kasımpaşa ile oynanan maçta da forvette etkisiz kaldı. Kasımpaşa kalecisi Ramazan maçta 27 pas yaparken Negredo 17 pasta kaldı. Yüzde 53 gibi zayıf bir pas ortalamasında kaldı.

Şutu kaleyi bulmadı

Negredo Kasımpaşa karşısında maç boyuncu gol pozisyonuna giremedi. İspanyol golcü kaleye bir kez şut çekerken o şut da kaleyi bulmadı.

Süper Lig'de 4 golü var

Ligde 4 golü bulunan Negredo'nun Vagner Lov'un gelmesiyle forma şansı iyice azaldı
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  • 28 Ocak 2018, Pazar 23:32
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