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'den olay açıklamalar!

Usta yorumcu , 'ın 'u 2-0 mağlup ettiği maçı değerlendirdi. Dilmen -Fenerbahçe derbisi için de 'Ben konuşursam gündem değişir' dedi.

Rıdvan Dilmenden olay açıklamalar!

'in 19.haftasında , 'u evinde 2-0 mağlup etti. , maçın ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Dilmen bugün oynanacak -Fenerbahçe maçı için de oldukça iddialı sözler sarfetti. İşte Dilmen'in maç sonu değerlendirmeleri…

İNŞALLAH TEMİZ BİR MAÇ OLUR : savunmada kimi oynatır bilemem. Janssen de sıkıntılı. Şener yok, Isla stoper oynayamaz. Üretmeye çalışsa, aslında Fenerbahçe'yi toparlayan kişiler bizim eleştirdiğimiz ikili. Ozan da yok. Ya oraya Alper'i çekecek, ya da farklılıklar yapacak. , sakin kalmamız lazım diyor. Bu önemli bir açıklama. Bu stattaki ilk maç. İnşallah temiz bir maç olur. Futbolu konuşuruz. 25.hafta, burada Fenerbahçe'yi konuşabilmemiz için puan farkına bakacağız. Galatasaray'ın lider olacağını düşündüğüm için…
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  • 28 Ocak 2018, Pazar 10:43
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