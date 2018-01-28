Süper Lig'in 19.haftasında Galatasaray, Osmanlıspor'u evinde 2-0 mağlup etti. Rıdvan Dilmen, maçın ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Dilmen bugün oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçı için de oldukça iddialı sözler sarfetti. İşte Dilmen'in maç sonu değerlendirmeleri…

İNŞALLAH TEMİZ BİR MAÇ OLUR : Aykut Kocaman savunmada kimi oynatır bilemem. Janssen de sıkıntılı. Şener yok, Isla stoper oynayamaz. Üretmeye çalışsa, aslında Fenerbahçe'yi toparlayan kişiler bizim eleştirdiğimiz ikili. Ozan da yok. Ya oraya Alper'i çekecek, ya da farklılıklar yapacak. Rıza Çalımbay, sakin kalmamız lazım diyor. Bu önemli bir açıklama. Bu stattaki ilk maç. İnşallah temiz bir maç olur. Futbolu konuşuruz. 25.hafta, burada Fenerbahçe'yi konuşabilmemiz için puan farkına bakacağız. Galatasaray'ın lider olacağını düşündüğüm için…