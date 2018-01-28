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Messi, Beşiktaş'a şans tanımadı!

Barcelona'nın dünyaca ünlü yıldızı Lionel Messi, verdiği röportajda Bayern Münih hakkında iddialı konuştu. İşte Messi'nin Neymar'ın ayrılığı, Ronaldo ile arasındaki ilişki, Real Madrid'deki kriz, Şampiyonlar Ligi ve aile ile ilgili görüşleri....
  • 28 Ocak 2018, Pazar 17:40
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