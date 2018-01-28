Kocaman'ın Trabzon'u yıkacak planı!

Sezonun en kritik maçlarından birisine bu akşam Trabzon deplasmanında çıkacak olan Fenerbah- çe'de tüm planlar galibiyet üzerine yapılıyor. Dünkü idmanda futbolcularıyla toplantı yapan teknik direktör Aykut Kocaman 'sakinlik' uyarısında bulundu. Tecrübeli hocanın galibiyet parolası 'sabır' olacak.
Mutlaka boş alan bulacağız
Kocaman futbolcularına "Rakibimiz hırslı ve baskılı baş- layacak... Sakin kalalım, hata yapmalarını bekleyelim. Savunmada boşluklar veriyorlar. Mutlaka boş alan ve pozisyon bulacağız" ifadesini kullandı.
Duran toplar büyük silah
Bu sezon duran toplardan en çok gol atan takımlardan biri olan Fenerbahçe, Trabzon önünde de bu silahını kullanmak istiyor. Kocaman son iki idmanda duran top organizasyonlarına takımı özel çalıştırdı.
Burak'a özel önlem alınacak
Rakibin en önemli silahı olan Burak Yılmaz'a da önlem alı- nacak. Kocaman savunma oyuncularını Burak'ın yapacağı ko- şulara karşı uyardı. Ayrıca kanat oyuncularından da beklere yardım etmesini istedi.
Tüm gözler Valbuena'da
Giuliano'nun yokluğunda Fenerbahçe'nin en büyük hücum silahı Valbuena olacak. Fransız yıldız sürekli Fernandao'ya destek verip forvet hattını ikiliyecek.
Kadroda büyük kriz
Dünkü idmana da katılmayan Skrtel kadroya alınmadı. Elinde stoper olarak sadece Neustadter kalan Aykut Kocaman'ın Mehmet Topal'ı savunmaya çekmesi bekleniyor. Bu durumda Josef'in yanında büyük intimalle Alper oynayacak. Valbuena 10 numara pozisyonda görev yapacak
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