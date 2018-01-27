Gomis'ten para haberlerine tepki

Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray sahasında Osmanlıspor'u konuk etti.
Sarı-kırmızılıar, Feghouli ve Gomis'in golleriyle rakibini 2-0 mağlup ederken, Senegal asıllı Fransız golcünün hareketi maçın önüne geçti.
ALBAYRAK DOĞRULAMIŞTI
Gomis'in 4 aydır maaş alamadığı için Kayseri deplasmanına gitmediği yönünde haberler çıkmış, hatta yönetici Abdurrahim Albayrak "Haberi sızdıranı bulacağız" diyerek olayı doğrulamıştı.
GOMİS'TEN PARA TEPKİSİ
Golcü futbolcu, Osmanlıspor maçında attığı gol sonrası tribünlere para işareti yaparak haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.
İşte o anlar:
(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)
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