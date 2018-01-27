 ;
Yol Durumu
  1. Galatasaray'da büyük şok! Yıldız oyuncu takımdan ayrılıyor mu?
  2. Kocaman'ın Trabzon'u yıkacak planı!

Gomis'ten para haberlerine tepki

Maaşını alamadığı için Kayseri'ye gitmediği iddia edilen Gomis, Osmanlıspor maçında attığı golden sonra para işareti yaparak tepkisini ortaya koydu.

Gomisten para haberlerine tepki

Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray sahasında Osmanlıspor'u konuk etti.

Sarı-kırmızılıar, Feghouli ve Gomis'in golleriyle rakibini 2-0 mağlup ederken, Senegal asıllı Fransız golcünün hareketi maçın önüne geçti.

ALBAYRAK DOĞRULAMIŞTI
Gomis'in 4 aydır maaş alamadığı için Kayseri deplasmanına gitmediği yönünde haberler çıkmış, hatta yönetici Abdurrahim Albayrak "Haberi sızdıranı bulacağız" diyerek olayı doğrulamıştı.

GOMİS'TEN PARA TEPKİSİ
Golcü futbolcu, Osmanlıspor maçında attığı gol sonrası tribünlere para işareti yaparak haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

İşte o anlar:



(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)
  • 27 Ocak 2018, Cumartesi 22:17
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar