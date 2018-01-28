Fırtına için tek ihtimal kazanmak

Trabzonspor, F.Bahçe maçının hazırlıklarını tamamladı ve maç saatini beklemeye başladı. Rıza Çalımbay son idmandan önce öğrencileriyle kritik bir toplantı yaptı. Tecrübeli hoca toplantıda, "Sizden Fenerbahçe maçı- nın son dakikasına kadar savaşmanızı istiyorum. Fenerbahçe'yi yenmekten başka çıkış yolumuz yok. Bu maçı tek ihtimalli maç olarak gö- rüyorum. Kazanmaktan başka şansımız yok" dedi.

Futbolcular daha da fazla hırslandı

Rıza hocanın sözlerinden sonra Onur ve Burak Yılmaz da arkadaşlarıyla mini bir toplantı gerçekleştirdi. İkili, "Fenerbahçe maçları Trabzonspor için başkadır. Bu maçı alalım ve şehir bayram yapsın" ifadelerini kullandı. Futbolcular bu sözler sonrası daha da hırslandı.

Çalımbay, Kocaman'a karşı üstün

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Fenerbahçe'nin hocası Aykut Kocaman'la 21 kez karşı- laştı. Çalımbay'ın ekipleri, Kocaman'ın çalıştırdığı takımlar karşısında 8 galibiyet aldı. Kocaman ise 6 kez galibiyet sevinci yaşadı.

7 oyuncu kart sınırında

Trabzonspor'da, bu akşam oynanacak Fenerbahçe maçı öncesi 7 futbolcu kart sınırında. Pereira, Yusuf, Olcay, Onazi, Bero, Burak ve N'Doye Fenerbahçe maçında kart görmeleri halinde gelecek haftaki Trabzon'da oynanacak Göztepe karşılaşmasında cezalı olacak.

Trabzon'da 4'te 4 yaptı

18 Ekim'de Trabzonspor'un başına geçen Rıza Çalımbay, Trabzon'da oynadığı 4 maçı da kazanmayı başardı.