Usta kalemler Trabzonspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

1- Hem puan hem de moral maçı… Zorlu 90 dakika öncesi artılar ve eksiler neler?



İSKENDER GÜNEN



Böylesi önemli bir maça çıkarken, Trabzonspor'un (zaten kadro yetersizliği var) önemli eksikleri bulunuyor. Sakatlıklar ve cezalar, göz önüne getirildiğinde Rıza Çalımbay'ın çok fazla alternatifi yok. Savunmanın ortasında Hubocan cezalı, sol kenarda ise yeni transferlerden Novak sakat. Sol kenar için şu an Kamil Ahmet'ten başka düşünebileceğiniz isim yok. Herkes Sosa'dan yararlanması gerektiğini düşünüyor ama Sosa'nın şu anki fiziksel konumu takıma katkı yapacak yeterlilikte ne yazık ki değil. En büyük eksiklik ise kenarlarda adam eksilten oyuncunun bulunmayışı. Geçen sezondan beri yazdığımız yazılarda bunu ısrarcı bir biçimde dile getirdik. Çünkü böylesi büyük maçlarda kenarlarda adam eksilten oyuncuya gereksinim var.

GÜRCAN BİLGİÇ



Sezona aksak başlayıp, öyle de devam eden iki takım var karşımızda... Son dönemde "Kazananlar" bölümüne geçmelerine rağmen, istikrar vadettiklerinden emin değiliz. İki takımın da en önemli artısı müthiş mücadele ediyorlar. Agresif ve temaslı bir maç olacak. Fenerbahçe'yi Trabzonspor'dan öne çıkaran tek şey, takım olarak bunu daha organize yapması.