Aldığı transfer teklifleri nedeniyle kafası karışık olan Badou Ndiaye ile ilgili Galatasaray'ın resmi sitesinden bir açıklama yayınlandı.
İşte Galatasaray'dan yapılan o açıklama
Aldığı transfer teklifleri nedeniyle kafası karışık olan Badou Ndiaye ile ilgili Galatasaray'ın resmi sitesinden bir açıklama yayınlandı.
İşte Galatasaray'dan yapılan o açıklama
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