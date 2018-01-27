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resmen açıkladı! Yıldız oyuncu oluyor

Aldığı teklifleri nedeniyle kafası karışık olan ile ilgili 'ın resmi sitesinden bir açıklama yayınlandı.

İşte Galatasaray'dan yapılan o açıklama
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  • 27 Ocak 2018, Cumartesi 12:43
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