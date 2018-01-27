Galatasaray'da gece yarısı beklenmedik Badou Ndiaye gelişmesi yaşandı. İngiliz kulübü Stoke City, sezon başında Galatasaray'a kaptırdığı Badou Ndiaye için tekrar devreye girdi.
Galatasaray'da gece yarısı beklenmedik Badou Ndiaye gelişmesi yaşandı. İngiliz kulübü Stoke City, sezon başında Galatasaray'a kaptırdığı Badou Ndiaye için tekrar devreye girdi.
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vallahi iyi bir fiyat vermişlerse hemen göndersinler kulüp bu işten karlı çıkacaksa hiç düşünmesinler galatasarayda değerlendirilmeyen çok oyuncu var yeri doldurulur.
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