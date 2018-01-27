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'da büyük şok! Yıldız oyuncu takımdan ayrılıyor mu?

'da gece yarısı beklenmedik gelişmesi yaşandı. İngiliz kulübü , sezon başında Galatasaray'a kaptırdığı Badou Ndiaye için tekrar devreye girdi.
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  • 27 Ocak 2018, Cumartesi 09:42
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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misafir. misafir.

vallahi iyi bir fiyat vermişlerse hemen göndersinler kulüp bu işten karlı çıkacaksa hiç düşünmesinler galatasarayda değerlendirilmeyen çok oyuncu var yeri doldurulur.

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cevapla 27.01.2018 12:27
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