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Tosun paşa gitti yaşasın paşa

18. dakikada kafayla ağları sarsan Anderson 7 dakika sonra yine şık bir kafayla farkı ikiye çıkardı. 73’te skoru 2-1 yapsa da 3 puanı aldı

Tosun paşa gitti yaşasın Talisca paşa
Kartal yine Talisca ile uçtu... Geçen hafta Antalya deplasmanında 2 golle yıldızlaşan Brezilyalı oyuncu dün de sahneye çıktı ve Beşiktaş 2-1'lik skorla 3 puanı aldı. 18. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Quaresma'nın sağdan kullandığı köşe vuruşunda Talisca boş pozisyonda kafa vuruşuyla topu Kasımpaşa ağlarına yolladı: 1-0.

QUARESMA&TALİSCA ORTAKLIĞI
24. dakikada Negredo'nun pasıyla ceza sahasına giren Oğuzhan'ın çaprazdan şutu yan ağlarda kaldı. 1 dakikada sonra Beşiktaş farkı ikiye çıkardı. Quaresma'nın sağdan yaptığı ortada Talisca yine kafayla golü attı.

Q7'NİN FÜZESİ ÜST DİREKTE
41. dakikada sağ çaprazda topla buluşan Quaresma'nın sert şutu üst direkten geri geldi. 47'de Eduok vurdu, Fabri köşeden çıkardı. 52. dakikada Babel'in aşırtma vuruşunda savunma topu çizgiden topu çıkardı.

TREZEGUET'DEN MÜKEMMEL GOL
71. dakikada Trezeguet'nin mükemmel şutu üst direğe çarpıp oyun alanına geri döndü. Mısırlı yıldız 2 dakika sonra çok şık bir gole imza attı ve fark 1'e indi: 2-1. Kalan dakikalarda skor değişmedi ve Kartal kazandı.
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  • 27 Ocak 2018, Cumartesi
  • Gazete
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