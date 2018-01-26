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'de flaş istifa

, maçının ardından istifa ettiğini açıkladı.

Süper Ligde flaş istifa

, görevinden istifa etti.

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, görevinden istifa ettiğini açıkladı. yenilgisi sonrası yayıncı kuruluşa konuşan Özdeş, görevini bıraktığını belirtti.



Özdeş "Burada geçirdiğim her günü güzel hatırlayacağım. Mutlu ayrılıyorum. Kasımpaşa'nın kapısının bana her zaman açık olduğunu biliyorum" dedi.
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  • 26 Ocak 2018, Cuma 22:36
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