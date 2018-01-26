Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, görevinden istifa etti.
Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Beşiktaş yenilgisi sonrası yayıncı kuruluşa konuşan Özdeş, görevini bıraktığını belirtti.
Özdeş "Burada geçirdiğim her günü güzel hatırlayacağım. Mutlu ayrılıyorum. Kasımpaşa'nın kapısının bana her zaman açık olduğunu biliyorum" dedi.
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