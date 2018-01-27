Kartal’da işlem tamam

Beşiktaş, AytemizAlanyaspor'unBrezilyalıgolcüsü Vagner Love'ukadrosuna kattı... Siyah-Beyazlılar,Love transferineyer açmak için Hırvat stoperMitrovic'i Belçika Ligiekiplerinden Club Brugge'akiraladı... Aras ve Boykoda elden çıkarılacak. Kanadalıgolcü Cyle Larin'i 1.8milyon Euro'ya kadrosunakatan Beşiktaş, VagnerLove için Alanyaspor'a 3.2milyon Euro ödeyecek.
LOVE İÇİN ÖZEL VİDEO HAZIRLANACAK Dün Aytemiz Alanyaspor'un tesislerinde arkadaşlarına veda eden VagnerLove, işlemlerin tamamlanmasından sonra İstanbul'un yolunu tutacak... Beşiktaş Yönetimi'nin Brezilyalı golcü Vagner Love için özel video hazırlığında olduğu bildirildi...
900 BİN EURO ALACAĞINDAN VAZGEÇTİ Love, Beşiktaş ile 2.5 yıllık sözleşme imzalayacak. Alanyaspor İkinci Başkanı Kamil Köseoğlu, "Love bu transferin gerçekleşmesi için 900 bin Euro olacağından vazgeçti" açıklamasını yaptı. Sambacı, Kartal'dan yıllık 1 milyon800 bin Euro alacak.
BU SEZON 16 MAÇTA 11 GOLÜ VAR Aytemiz Alanyaspor'da gösterdiği performansla dikkatleri çeken Brezilyalı golcü VagnerLove, bu sezon 16 maçta 11 gol attı... Love, 2016-2017 sezonu başında Fransa Ligi ekiplerinden Monaco'dan Aytemiz Alanyaspor'a transfer olmuştu.
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