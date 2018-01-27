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  2. Vagner Love'dan sürpriz açıklama!

Kartal’da işlem tamam

Hırvat stoper Mitrovic’i Club Brugge’a kiralayan , Aras ve Boyko’yu da elden çıkaracak. Love ve Larin’e yer açılacak

Kartal’da işlem tamam
Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor'un Brezilyalı golcüsü Vagner Love'u kadrosuna kattı... Siyah-Beyazlılar, Love transferine yer açmak için Hırvat stoper Mitrovic'i Belçika Ligi ekiplerinden Club Brugge'a kiraladı... Aras ve Boyko da elden çıkarılacak. Kanadalı golcü Cyle Larin'i 1.8 milyon Euro'ya kadrosuna katan Beşiktaş, Vagner Love için 'a 3.2 milyon Euro ödeyecek.

LOVE İÇİN ÖZEL VİDEO HAZIRLANACAK
Dün Aytemiz Alanyaspor'un tesislerinde arkadaşlarına veda eden Vagner Love, işlemlerin tamamlanmasından sonra 'un yolunu tutacak... Yönetimi'nin Brezilyalı golcü Vagner Love için özel video hazırlığında olduğu bildirildi...

900 BİN EURO ALACAĞINDAN VAZGEÇTİ
Love, Beşiktaş ile 2.5 yıllık sözleşme imzalayacak. Alanyaspor İkinci Başkanı Kamil Köseoğlu, "Love bu transferin gerçekleşmesi için 900 bin Euro olacağından vazgeçti" açıklamasını yaptı. Sambacı, Kartal'dan yıllık 1 milyon 800 bin Euro alacak.

BU SEZON 16 MAÇTA 11 GOLÜ VAR
Aytemiz Alanyaspor'da gösterdiği performansla dikkatleri çeken Brezilyalı golcü Vagner Love, bu sezon 16 maçta 11 gol attı... Love, 2016-2017 sezonu başında Fransa Ligi ekiplerinden Monaco'dan Aytemiz Alanyaspor'a transfer olmuştu.
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  • 27 Ocak 2018, Cumartesi
  • Gazete
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