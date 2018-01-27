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Aslan evinde kükredi!

Süper Lig 19. haftasında , sahasında ağırladığı 'u Feghouli ve Gomis'in golleriyle 2-0 mağlup ederek zirve iddiasını sürdürdü.

Aslan evinde kükredi!

Teknik Direktörü , geçtiğimiz hafta Kayseri maçında 2 gol atan Eren Derdiyok'u tekrar 11'de başlatırken, sakatlığı geçen Gomis yedek kaldı. Terim, izin verilen Badou Ndiaye'nin yerine de Tolga Ciğerci'ye şans verdi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, karşılaşmasında ilk 11'de Muslera, Mariano, Maicon, Denayer, Latovlevici, Tolga Ciğerci, Selçuk İnan, Feghouli, Rodrigues, Yasin ve Eren'e görev verdi. Terim, kadrodan çıkarılan Badou Ndiaye'nin yerine Tolga Ciğerci'ye görev verirken, cezası biten Maicon'a da 11'de oynattı. Sakatlığı geçen golcü futbolcu Bafetimbi Gomis'i yedek başlatan deneyimli çalıştırıcı, geçtiğimiz hafta Kayseri deplasmanında iki gol atan Eren'i yine ilk 11'de oynatırken, hücumda Feghouli, Yasin ve Rodrigues 3'lüsünü bozmadı.

Tıpkı Kayseri maçında olduğu gibi maça hızlı bir giriş yapan Galatasaray, ilk yarıda rakip yarı alanda oyunu tuttu. Osmanlıspor kontra ataklarla çıkmaya çalışırken savunmada özellikle Denayer, Umar Aminu'ya boşluk vermedi.

G.Saray 37. dakikada Feghouli ile 1-0 öne geçti. Yasin'in soldan yaptığı ortada iyi yükselen Eren, müsait pozisyondaki Feghouli'ye indirdi. Bu futbolcu düzgün bir vuruşla takımını öne geçirdi. 1-0

İkinci yarıda Osmanlıspor Serdar Gürler ile etkili olmaya çalışsa da kalesini gole kapatan Cimbom, 90. dakikada Gomis'le farkı 2'ye çıkardı.

Yasin'in soldan ortasını Eren Derdiyok indirdi, Feghouli kale önünden topu ağlarla buluşturdu. 1-0

Sahadan 2-0 galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar, ligin ikinci yarısında oynadığı 2 maçı da kazanarak puanını 41'e çıkardı. Osmanlıspor ise 18 puanda kaldı.
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  • 27 Ocak 2018, Cumartesi 17:44
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