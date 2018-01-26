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Yine yeniden Asamoah

Sarı-Kırmızılılar, için son bir hamle daha yaptı. Ganalı yıldız ve ’la temasa geçen yönetim yeni bir teklif yapıp yanıt beklemeye başladı

Yine yeniden Asamoah
Ara döneminin bitmesine artık 5 gün kala sol bek transferi için büyük uğraş veren Galatasaray'da dün sürpriz bir gelişme yaşandı... Sarı-Kırmızılılar'da "Artık kapandı" denilen Kwadwo Asamoah defteri yeniden açıldı. Bunun nedeni ise Ganalı yıldızın Juventus'tan gelen yeni sözleşme teklifini geri çevirmesi.

ARTIK AYRILIK KESİNLEŞTİ
Tuttosport'un 'son dakika' olarak geçtiği habere göre Asamoah'ın bu kararı sonrası İtalyan kulübünden ayrılması kesinleşti. Galatasaray da bu gelişme sonrası Juventus'la yeniden temasa geçti.

"SİZ ANLAŞIN, BEN HAZIRIM"
Yönetimin italyan kulübüne yeni bir teklif yaptığı ve beklemeye geçtiği öğrenildi. Sarı-Kırmızılılar'ın daha önce anlaştığı Asamoah'la da görüştüğü ve "Siz anlaşın, gelmeye hazırım" mesajını aldığı öğrenildi.

ROMA VE INTER DE PUSUDA
İtalyan basınına göre yıldız futbolcuyla Roma ve Inter de çok yakından ilgileniyor. Fakat Galatasaraylı yöneticilerin "Asamoah bize söz verdi. Bu transferi er ya da geç gerçekleştireceğiz" dediği belirtiliyor.
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