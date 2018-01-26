Yine yeniden Asamoah

ARTIK AYRILIK KESİNLEŞTİ
Tuttosport'un 'son dakika' olarak geçtiği habere göre Asamoah'ın bu kararı sonrası İtalyan kulübünden ayrılması kesinleşti. Galatasaray da bu gelişme sonrası Juventus'la yeniden temasa geçti.
"SİZ ANLAŞIN, BEN HAZIRIM"
Yönetimin italyan kulübüne yeni bir teklif yaptığı ve beklemeye geçtiği öğrenildi. Sarı-Kırmızılılar'ın daha önce anlaştığı Asamoah'la da görüştüğü ve "Siz anlaşın, gelmeye hazırım" mesajını aldığı öğrenildi.
ROMA VE INTER DE PUSUDA
İtalyan basınına göre yıldız futbolcuyla Roma ve Inter de çok yakından ilgileniyor. Fakat Galatasaraylı yöneticilerin "Asamoah bize söz verdi. Bu transferi er ya da geç gerçekleştireceğiz" dediği belirtiliyor.
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