Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş ile Kasımpaşa karşılaştı. Vodafone Park'ta, Beşiktaş ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.
Rıdvan Dilmen'den Vagner Love yorumu
Etiketler: Rıdvan Dilmen , süper lig , Vagner Love , Beşiktaş , Kasımpaşa
Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş ile Kasımpaşa karşılaştı. Vodafone Park'ta, Beşiktaş ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.
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