Kartal Paşa'ya geçit vermedi

Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş ile Kasımpaşa karşılaştı. Beşiktaş'ın Vodafone Park'ta konuk ettiği maç Beşiktaş'ın 2-1'lik üstünlüğüyle bitti. Beşiktaş'ın gollerini Talisca kaydetti. Kasımpaşa'nın tek sayısı Trezeguet'den geldi.



MAÇTAN DAKİKALAR İLK YARI

12. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Negredo'nun savunmanın arkasına attığı topu önünde bulan Babel istediği gibi vuramayınca meşin yuvarlak kalecide kaldı.

16. dakikada Quaresma'nın sağdan ortladığı topa Pepe vurdu, kaleciden dönen meşin yuvarlağı Babel tamamlamak istedi ancak hakem ofsayt verdi.

18. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Quaresma'nın sağdan kullandığı köşe vuruşunda Talisca kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

24. dakikada Negredo'nun pasıyla ceza sahasına giren Oğuzhan Özyakup'un sağ çaprazdan şutunda top yan ağlarda kaldı.

25. dakikada Beşiktaş'ın ikinci golü geldi. Quaresma'nın sağdan yaptığı ortaya iyi yükselen Talisca'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak bir kez daha filelerle buluştu: 2-0

41. dakikada hızlı gelişen Beşiktaş atağında Negredo'nun pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Quaresma'nın sert şutunda meşin yuvarlak direkten geri geldi.

43. dakikada ceza sahası içinde bir anda topu önünde bulan Eduok'un vuruşunda Fabricio topun kaleye gitmesine izin vermedi.

45+1. dakikada Eduok'un ceza sahasına indirdiği topa Pavelka bekletmeden vurdu, meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

ÜST ÜSTE 2. GALİBİYET

Bu sezon ligde seri galibiyet almakta zorlanan Beşiktaş, üst üste ikinci galibiyetini aldı.

Ligde son olarak 10 ve 11. haftalarda üst üste galibiyetlere imza atan siyah-beyazlı ekip, Antalyaspor ve Kasımpaşa karşılaşmalarını kazanarak 2 haftada 6 puan topladı.

TALİSCA, İKİŞER İKİŞER ATIYOR

Siyah-beyazlı ekibin Antalyaspor'u 2-1 yendiği maçta takımının 2 golünü atan Anderson Talisca, Kasımpaşa karşısında da yine 2 gol birden buldu.

Maçın 18. dakikasında Ricardo Quaresma'nın kullandığı korner atışında kafayla meşin yuvarlağı filelere gönderen Talisca, 25. dakikada aynı oyuncunun sağdan ortasında iyi yükselerek topu bir kez daha kafayla gole çevirdi. Son 2 maçta 4 gol bulan Talisca, ligde 7. kez gol sevinci yaşadı.

Karşılaşmanın 51. dakikasında Popov'un sert hamlesiyle yerde kalan Talisca, oyuna daha fazla devam edemedi. Bir süre daha sahada kalan Brezilyalı oyuncu, 58. dakikada yedek kulübesine geldi. Bu oyuncunun yerine 59. dakikada Domagoj Vida, oyuna dahil oldu.



VİDA, İLK KEZ VODAFONE PARK'TA

Talisca'nın yerine oyuna dahil olan Vida, Vodafone Park'ta ilk kez siyah-beyazlı taraftarların önüne çıktı.

Devre arası transfer döneminde takıma dahil olan ve siyah-beyazlı formayı ilk kez Antalyaspor karşılaşmasında giyen Vida, Pepe ile savunmanın göbeğinde görev yaptı. Siyah-beyazlı taraftarlar da tezahüratlarla yeni transfere destek verdi.

GÜNEŞ'TEN POPOV'A SERT TEPKİ

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş, 51. dakikada Talisca'ya sert müdahalede bulunan Kasımpaşalı oyuncu Strahil Popov'a sert tepki gösterdi.

Beşiktaş yedek kulübesinin önünde yaşanan pozisyonda hakem herhangi bir faul kararı vermezken, Popov itirazdan dolayı sarı kart gördü.

Karşılaşmanın ardından galibiyet sevinci yaşayan Beşiktaş'ta Gary Medel, taraftarlara üçlü çektirdi.