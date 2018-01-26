ANLAŞMA 2.5 YILLIK OLACAK
F.Bahçe Yönetimi, 2.5 yıllık teklif götürdüğü Obi Mikel'e yıllık 3 milyon Euro'luk bir öneride bulunduğu iddia edildi. F.Bahçe ile Nijeryalı yıldız Mikel arasındaki transfer görüşmeleri devam ediyor.
BONSERVİS ÖDENMEYECEK
Yaklaşık 1 yıldır Çin Ligi'nde mücadele eden Nijeryalı orta saha oyuncusu, oradaki hayata bir türlü alışamadı. Teda ile olan sözleşmesini fesh edecek Mikel sonrasında ise Türkiye'nin yolunu tutacak.
EMENİKE'YE FENER'İ SORDU
Nijeryalı orta saha oyuncusu Obi Mikel, Fenerbahçe ile ilgili istihbaratı Emenike ile yaptı... Tecrübeli oyuncudan Fenerbahçe ile ilgili bilgiler alan Mikel sonrasında ise Fenerbahçe'ye 'Evet' dedi.
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