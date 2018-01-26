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Fener'e 'evet' dedi

, ekibi Teda’da forma giyen 30 yaşındaki yıldız futbolcuyu sonunda ikna etti. Çin'e alışamayan Mikel için Sarı-Lacivertliler, yıllık 3 milyon Euro önerdi. Görüşmeler sürüyor...

Taraftarı sevindiren haber
F.Bahçe'de Obi Mikel transferi mutlu sonla bitmek üzere... Sarı-Lacivertliler, Çin Ligi ekiplerinden Teda'da forma giyen 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Obi Mikel ile temasa geçti. Menajeriyle masaya oturan Yönetimi, teklifini Nijeryalı yıldıza iletti... Tecrübeli oyuncunun teklifi kabul ettiği öğrenildi.



ANLAŞMA 2.5 YILLIK OLACAK
F.Bahçe Yönetimi, 2.5 yıllık teklif götürdüğü 'e yıllık 3 milyon Euro'luk bir öneride bulunduğu iddia edildi. F.Bahçe ile Nijeryalı yıldız Mikel arasındaki transfer görüşmeleri devam ediyor.

BONSERVİS ÖDENMEYECEK
Yaklaşık 1 yıldır Çin Ligi'nde mücadele eden Nijeryalı orta saha oyuncusu, oradaki hayata bir türlü alışamadı. Teda ile olan sözleşmesini fesh edecek Mikel sonrasında ise Türkiye'nin yolunu tutacak.

EMENİKE'YE FENER'İ SORDU
Nijeryalı orta saha oyuncusu Obi Mikel, Fenerbahçe ile ilgili istihbaratı Emenike ile yaptı... Tecrübeli oyuncudan Fenerbahçe ile ilgili bilgiler alan Mikel sonrasında ise Fenerbahçe'ye 'Evet' dedi.
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