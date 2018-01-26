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Yol Durumu
  1. Ezan sesini duyunca maçı durdurdu
  2. Bize yakışanı yapacağız

İşte - derbisinin şifreleri

Müthiş kapışmaya iki gün kala Çalımbay ve Kocaman, kurmaylarıyla birlikte rakiplerinin artılarını ve eksilerini madde madde belirledi. İşte o raporlar...
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  • 26 Ocak 2018, Cuma 09:30
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