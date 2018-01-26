Ezan sesini duyunca maçı durdurdu

Al Feiha ile Al Fateh arasında oynanan Suudi Arabistan Kral Kupası maçını yöneten Clattenburg, ezan okunmaya başlayınca maçı durdurdu.
Ezanın bitmesiyle maçı tekrar başlatan İngiliz hakem, bu hareketiyle tribünlerden alkış aldı.
Clattenburg, Premier Lig'deki görevinden ayrılarak Suudi Arabistan Federasyonuna transfer olmuştu. İngiliz hakem, 2016 yılı Şampiyonlar Ligi finalinde de düdük çalmıştı.
kalan karakter 1000
CHP TEPKİ İÇİN TAKSİMDE YURUMESE İYİ :))
Helal olsun.. bizde de aynı hassasiyeti bekleriz
helal olsun bizdede aynısını bekleriz bir gavur bunu yapıyorsa müslüman niye yapmasıntaktir ediyorum bu hakemi
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.