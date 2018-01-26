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Ezan sesini duyunca maçı durdurdu

Dünyanın en iyi hakemlerinden birisi olan , 'da yönettiği maç sırasında okunan ezanı duyunca maçı durdurdu. Clattenburg ezanın bitmesinin ardından maçı devam ettirdi.

Ezan sesini duyunca maçı durdurdu

Al Feiha ile Al Fateh arasında oynanan Kral Kupası maçını yöneten Clattenburg, ezan okunmaya başlayınca maçı durdurdu.

Ezanın bitmesiyle maçı tekrar başlatan İngiliz hakem, bu hareketiyle tribünlerden alkış aldı.

Clattenburg, Premier Lig'deki görevinden ayrılarak Suudi Arabistan Federasyonuna transfer olmuştu. İngiliz hakem, 2016 yılı Şampiyonlar Ligi finalinde de düdük çalmıştı.
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  • 26 Ocak 2018, Cuma 10:00
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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ALİ ALİ

CHP TEPKİ İÇİN TAKSİMDE YURUMESE İYİ :))

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 26.01.2018 17:50
H&#252;seyin K Hüseyin K

Helal olsun.. bizde de aynı hassasiyeti bekleriz

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 26.01.2018 15:40
ilyas altas ilyas altas

helal olsun bizdede aynısını bekleriz bir gavur bunu yapıyorsa müslüman niye yapmasıntaktir ediyorum bu hakemi

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 26.01.2018 10:34
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