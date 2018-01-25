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Yol Durumu
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  2. Sosa ile vuracak

'ta

uzun süredir ilgilendiği Brezilyalı golcü transferini bitirdi. Siyah-beyazlı kulüp oyuncu ve Aytemiz Alanyaspor ile anlaştı.

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  • 25 Ocak 2018, Perşembe 17:50
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