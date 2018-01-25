Beşiktaş, Vagner Love transferi konusunda Aytemiz Alanyaspor'la anlaşmaya vardı. Alanyaspor'a 3.2 milyon Euro ödenecek, oyuncuyla ise 2.5 yıllık sözleşme imzalanacak.
Beşiktaş, Vagner Love transferi konusunda Aytemiz Alanyaspor'la anlaşmaya vardı. Alanyaspor'a 3.2 milyon Euro ödenecek, oyuncuyla ise 2.5 yıllık sözleşme imzalanacak.
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