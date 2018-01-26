15 Temmuz'da milletimize ve demokrasimize yönelik darbe girişiminin ardından ülkemizde kamu sektörü ve özel sektörde yer alan tüm kurum ve kuruluşlarda çalışan personele Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve Paralel Devlet Yapılanması (PDY) kapsamında güvenlik incelemeleri başlatılmıştı.