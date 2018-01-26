15 Temmuz'da milletimize ve demokrasimize yönelik darbe girişiminin ardından ülkemizde kamu sektörü ve özel sektörde yer alan tüm kurum ve kuruluşlarda çalışan personele Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve Paralel Devlet Yapılanması (PDY) kapsamında güvenlik incelemeleri başlatılmıştı.
Fenerbahçe'de FETÖ depremi! Tam 48 kişi hakkında...
Etiketler: Aziz Yıldırım , FETÖ , Fenerbahçe
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Turkiye de ozellikle buyuk Futbol Kuluplerinde FETO cular kayniyor. Bunlarin tek tek temizlenmesi lazim. Bu FETO cularin bir baska isimleride HASHASI lerdir. Bir baska durumda bu FETO cu isletmelerin acik ve sacik sekilde teshir edilmeleri gerekir ki vatandaslarimiz bunlari boykot edip ekonomik yonden de cokertilmeleri gerekir. Misal vereyim Istanbul da donerci ali de yemek yemistim bir sure sonra FETO cu oldugunu ogrendim. Gulluoglu baklavacidan baklava alirdim bir sure sonra FETO cu oldugunu ogrendim. Pegasus ile ucmus idim bir sure sonra azili feto cu oldugunu ogrendim. Daha cok ornek var yazmaya sigmaz. Bunlar ile bir daha is yapmayip boykot ediyorum. Bir baska deyisle bu sirketlerin cokusune yardimim olsun iste ben o zaman mutluyum.
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