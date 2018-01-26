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Brooklyn’den tuz atma hareketi

Brooklyn’den tuz atma hareketi

David Beckham'ın büyük oğlu Brooklyn Beckham, önceki gün Nusret Gökçe'nin New York'taki restoranına gitti. Tuz atma hareketiyle sosyal medyada fenomen olan Nusret ile tanışan Brooklyn, ünlü hareketi yapmadan edemedi. 18 yaşındaki Brooklyn, tüm dünyada 'salt bae' olarak bilinen hareketi yaparken çekilen görüntülerini Instagram hikayesinde paylaştı. Geçtiğimiz günlerde David Beckham da ünlü şef Gordon Ramsay ile birlikte ailelerine yemek yaparken Nusret'in tuz atma hareketini taklit etmişti. Eşi Victoria Beckham da bu anı 'İyi deneme' notuyla paylaşmıştı.
  • 26 Ocak 2018, Cuma 13:03
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