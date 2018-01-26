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Bize yakışanı yapacağız

’un hocası , “Nasıl G.Saray maçını kazanıp, çıkış yakaladıysak ben yine aynı şekilde olacağına inanıyorum. F.Bahçe maçını bize yakışır şekilde bitireceğiz” dedi...

Bize yakışanı yapacağız
Trabzonspor teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Fenerbahçe maçı öncesi önemli açıklamalara imza attı...

GERGİNLİK İSTEYENLER VAR
Çalımbay, "Konya karşısında aldığımız bir puan bana göre iyi. Bizim hedefimiz belli ve şu an 5. Sıradayız. O yüzden kötü başlangıç eleştirilerini kabul etmiyorum" dedi. Tecrübeli teknik adam, "Bu maçı gergin hale getirenler var. Nasıl Galatasaray maçını kazanıp, mükemmel çıkış yakaladıysak ben yine aynı şekilde olacağına inanıyorum. Bu maçı soğuk kanlılıkla bekleyeceğiz. Taraftarımız gereken desteği zaten verecek. Bütün oyuncularımız bunun bilincinde. Bu maçı bize yakışır şekilde bitireceğiz" diye konuştu.

ÜST SIRALAR İÇİN ÖNEMLİ
Çalımbay, "Trabzon için F.Bahçe maçı çok çok önemli. Bizim bu maçı iyi bitirmemiz gerekiyor ki üst sıralar için koyduğumuz hedefe bir adım daha yaklaşalım" dedi.
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