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Vagner Love Beşiktaş'ta

25 Ocak 2018, Perşembe

Beşiktaş uzun süredir ilgilendiği Brezilyalı golcü Vagner Love transferini bitirdi. Siyah-beyazlı kulüp oyuncu ve Aytemiz Alanyaspor ile anlaştı. Ara transfer döneminin sonuna doğru yaklaşırken, Vagner Love'ı kadrosuna katan Beşiktaş, yıldız oyuncu ile 1,5+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

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