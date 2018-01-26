Vagner Love Beşiktaş'ta

Beşiktaş uzun süredir ilgilendiği Brezilyalı golcü Vagner Love transferini bitirdi. Siyah-beyazlı kulüp oyuncu ve Aytemiz Alanyaspor ile anlaştı. Ara transfer döneminin sonuna doğru yaklaşırken, Vagner Love'ı kadrosuna katan Beşiktaş, yıldız oyuncu ile 1,5+1 yıllık sözleşme imzalayacak.
Vagner Love Beşiktaş'ta25 Ocak 2018, Perşembe
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