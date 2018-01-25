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sahaya indi

’un yeni transferi dün ilk antermaına çıktı. Kırmızı-Beyazlı taraftarlar, Sambacı’nın performansını dört gözle bekliyor...

Süper Lig ekiplerinden 'un renklerine bağladığı Brezilyalı forvet Robinho, takımla ilk antrenmanına çıktı. Samet Aybaba, dün resmi sözleşme imzalayarak takıma katılan Brezilyalı yıldız 'nun transferinin sorulması üzerine ise "Mutluyuz, böyle kaliteli oyuncular ülkemize gelsin, yıllarca hep bunları savunduk. Bizim oyuncularımız da onlardan bir şey öğrensin, onların da bu oyuncularla kendilerini geliştirme şansları var." diye konuştu. Samet Aybaba, Robinho'nun Yeni Malatyaspor maçına yetişip yetişmeyeceği ile ilgili olarak, "Bakacağız, çalışacağız" diye konuştu.

ALEX'TEN BİLGİ ALDIM
Son Yiğido Robinho, dün antrenman öncesinde açıklamalarda bulundu. Sambacı yıldız, "Türkiye'ye gelmeden önce Alex de Souza'dan Türkiye hakkında bilgiler aldım. Bana Türkiye ile ilgili olumlu şeyler söyledi" diye konuştu.

AVRUPA SALLANDI!
Sivasspor'un Brezilyalı yıldız Robinho'yu kadrosuna katması Avrupa medyasında geniş yankı uyandırdı. Avrupa medyası, "Robinho, 'e transfer oldu... Ondan çok şeyler bekleniyor" yorumları yapıldı.
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  • 25 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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