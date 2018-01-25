Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un renklerine bağladığı Brezilyalı forvet Robinho, takımla ilk antrenmanına çıktı. Samet Aybaba, dün resmi sözleşme imzalayarak takıma katılan Brezilyalı yıldız Robinho'nun transferinin sorulması üzerine ise "Mutluyuz, böyle kaliteli oyuncular ülkemize gelsin, yıllarca hep bunları savunduk. Bizim oyuncularımız da onlardan bir şey öğrensin, onların da bu oyuncularla kendilerini geliştirme şansları var." diye konuştu. SametAybaba, Robinho'nun Yeni Malatyaspor maçına yetişip yetişmeyeceği ile ilgili olarak, "Bakacağız, çalışacağız" diye konuştu.
ALEX'TENBİLGİ ALDIM Son Yiğido Robinho, dün antrenman öncesinde açıklamalarda bulundu. Sambacı yıldız, "Türkiye'ye gelmeden önce Alex deSouza'dan Türkiye hakkında bilgiler aldım. Bana Türkiye ile ilgili olumlu şeyler söyledi" diye konuştu.
AVRUPA SALLANDI!
Sivasspor'un Brezilyalı yıldız Robinho'yu kadrosuna katması Avrupa medyasında geniş yankı uyandırdı. Avrupa medyası, "Robinho, Süper Lig'e transfer oldu... Ondan çok şeyler bekleniyor" yorumları yapıldı.
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