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'dan duygulandıran video

Atiker lu futbolcu ve teknik heyet Zeytin Dalı Harekatı için Afrin'e giden Mehmetçiklerimize asker kıyafeti giyerek mesaj gönderdi.

Konyaspordan duygulandıran video

Videoda futbolcular , Ömer Ali Şahiner, Orkan Çınar, Deni Milosevic, Nejc Skubic, Volkan Fındıklı, Mustapha Yatabare, Selim Ay, Emrullah Şalk, Mehdi Bourabia, Petar Filipovic, Vedat Bora, Moryke Fofana, Eren Albayrak, kaptan ve Teknik Direktör Mehmet Özdilek yer aldı.

Atiker lu futbolcuların "Mehmetçik Duası" adlı videosu için özel bir stant hazırlanarak, futbolcular için askeri kıyafetler temin edildi. Video Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'e düzenlediği 'Zeytin Dalı Operasyonu' kapsamında kara harekatına katılan 26 yaşındaki Uzman Çavuş Mehmet Kuzu'nun 'Ailene bir mesajın var mı?' sorusuna tankın üzerinden verdiği "Beklemesinler" cevabıyla başlıyor. Atiker Konyasporlu futbolcular, daha sonra ordumuzun kahraman askerleri için dua ediyor. Vatanın bekası için kışlasında nöbet tutan, sınırda bayrağın gölgesini bekleyen, operasyonlara katılan bütün Mehmetçikler için yapılan video, kaptan Ali Çamdalı'nın dev Türk bayrağını taşırken ekranda beliren "Allah'ım ordumuz, milletimiz, yurdumuz sana emanet" sözleri ile sona eriyor.
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  • 25 Ocak 2018, Perşembe 12:52
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