Beşiktaş'ta büyük şok! Yeni transferi...

Beşiktaş'ın Orlando City'den kadrosuna kattığı ancak transferi resmen sonuçlanmayan Cyle Larin'de belirsizlik sürüyor. Amerikan kulübünün, sözleşmesindeki uzatma opsiyonunu tek taraflı kullandığını öne sürerek takımdan ayrılan ve siyah-beyazlıların yolunu tutan 22 yaşındaki futbolcuya kulübü ise, bu kontratın altında imzası bulunduğunu söylemiş, ardından transferde beklemeye geçilmişti.
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BEŞİKTAŞIN İŞLERİ HEP BÖYLE. BAŞKA TAKIMLA SÖZLEŞMELİ OYUNCULARINI AYARTMA PEŞİNDE. GÖKHAN GÖNÜL 'DE YAPTIKLARI GİBİ HERKESE YAPACAKLARINI ZANNEDİYORLAR.
Beşiktaşa gelmek isteyenler gönülden gelir. Bizde imzalar Kalplere atılır. Oynamak isteyene kapımız açık. Yıllarca para verdik oyuncuların gelmesi için, şimdi ise para değil kalplerini alıyoruz. Gelen gelir, gelmeyen güle güle..Larin bizde oynamak istiyorsa buyursun oynasın. Sonuna kadar parasını alır. Yapacak bir şey yok. Kimsenin kıskanmasına gerek yok. Bugün 3 büyüklerin borcundan kimsenin haberi var mı. Yarın bir gün merak etmeyin, Galatasaray, Fener vb. kulüpler satılırsa hiç şaşırmayın. Hepsi mali krize girdiler. Biz bir yol bulduk inşallah sattırmayacağız kulübümüzü...
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