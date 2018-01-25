Beşiktaş'ta büyük şok! Yeni transferi...

Beşiktaş'ın Orlando City'den kadrosuna kattığı ancak transferi resmen sonuçlanmayan Cyle Larin'de belirsizlik sürüyor. Amerikan kulübünün, sözleşmesindeki uzatma opsiyonunu tek taraflı kullandığını öne sürerek takımdan ayrılan ve siyah-beyazlıların yolunu tutan 22 yaşındaki futbolcuya kulübü ise, bu kontratın altında imzası bulunduğunu söylemiş, ardından transferde beklemeye geçilmişti.