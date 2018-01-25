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için ada harekatı

G.Saray yönetimi, ’in ısrarla istediği Yunan sol beki bitirmeye kararlı

Jose Holebas için ada harekatı
Linnes ve Latovlevici'nin kötü performansı nedeniyle mutlaka sol bek takviyesi yapılmasını isteyen Fatih Terim, yönetime Jose Holebas'ın ismini vermişti... Sarı-Kırmızılı yönetim, Watford formasını giyen Yunan yıldızın transferi için resmen düğmeye bastı. Dün İngiltere'ye giden iki yönetici, Watford kulübünün yetkilileri ile bir araya geldi. Galatasaray, Jose Holebas1.5 yıllığına kiralamak için teklifini yaparken, pazarlıkların bugün de süreceği öğrenildi.
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  • 25 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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