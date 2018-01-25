Jose Holebas için ada harekatı

Linnes ve Latovlevici'nin kötü performansı nedeniyle mutlaka sol bek takviyesi yapılmasını isteyen Fatih Terim, yönetime Jose Holebas'ın ismini vermişti... Sarı-Kırmızılı yönetim, Watford formasını giyen Yunan yıldızın transferi için resmen düğmeye bastı. Dün İngiltere'ye giden iki yönetici, Watford kulübünün yetkilileri ile bir araya geldi. Galatasaray, Jose Holebas'ı 1.5yıllığına kiralamak için teklifini yaparken, pazarlıkların bugün de süreceği öğrenildi.
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