Süper Lig'de 19. haftanın hakemleri açıklandı. Haftanın en önemli maçı Trabzonpor ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmaya ise Ali Palabıyık atandı.
5 KIRMIZI KART ÇIKARMIŞTI
Palabıyık, Süper Lig'de en son Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında Kadıköy'de oynanan maçı yönetmiş ve mücadeleyi sarı-lacivertliler 2-1 kazanmıştı. Bu maçta verdiği kararlar çok tartışılırken, 'Hakemliği bırakacak' haberleri yapılmıştı. 5 kırmızı kartın çıktığı maçta verilen kararlara özellikle Beşiktaş cephesi büyük tepki göstermişti.
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