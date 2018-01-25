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Derbiye tartışmalı hakem! İşte -F.Bahçe maçının hakemi

Derbiye tartışmalı hakem! İşte TS-FB maçının hakemi

'de 19. haftanın hakemleri açıklandı. Haftanın en önemli maçı Trabzonpor ile arasında oynanacak karşılaşmaya ise atandı.

5 KIRMIZI KART ÇIKARMIŞTI
Palabıyık, Süper Lig'de en son Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında Kadıköy'de oynanan maçı yönetmiş ve mücadeleyi sarı-lacivertliler 2-1 kazanmıştı. Bu maçta verdiği kararlar çok tartışılırken, 'Hakemliği bırakacak' haberleri yapılmıştı. 5 kırmızı kartın çıktığı maçta verilen kararlara özellikle Beşiktaş cephesi büyük tepki göstermişti.
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  • 25 Ocak 2018, Perşembe 16:07
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