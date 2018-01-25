Süper Lig'de 19. haftanın hakemleri açıklandı. Haftanın en önemli maçı Trabzonpor ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmaya ise Ali Palabıyık atandı.

5 KIRMIZI KART ÇIKARMIŞTI

Palabıyık, Süper Lig'de en son Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında Kadıköy'de oynanan maçı yönetmiş ve mücadeleyi sarı-lacivertliler 2-1 kazanmıştı. Bu maçta verdiği kararlar çok tartışılırken, 'Hakemliği bırakacak' haberleri yapılmıştı. 5 kırmızı kartın çıktığı maçta verilen kararlara özellikle Beşiktaş cephesi büyük tepki göstermişti.