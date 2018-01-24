Terim’le Albayrak’ın arası açık!

Seçim öncesinde Burak Elmasve Abdürrahim Albayrak'ınSportif AŞ'ye alınma vaadiniveren Başkan Mustafa Cengizilk toplantıda bunu gündemealacak. Ancak küçük birsorun var. Kulislerde AbdürrahimAlbayrak ile Fatih Terim'in arasınınaçık olduğu konuşuluyor. Terim'inAlbayrak'ı Florya'da etkinbir görevde görmek istemediği yönündeiddialar dün Sarı-Kırmızılı camiadadilden dile dolaştı. Böyle birdurumda Cengiz'in alacağı tavır,Burak Elmas ve Abdürrahim Albayrak'ınön plana çıkmasında rolalan Faruk Süren ve arkadaşlarının tutumu merakla bekleniyor.
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