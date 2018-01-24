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Terim’le Albayrak’ın arası açık!

Yeni Başkan Mustafa Cengiz’in Sportif A.Ş’ye alacağı ve Floryad’an sorumlu yönetici yapacağ ı Abdürrahim Albayrak ile ’in arasının açık olduğu idida edildi. Gözler bu ikiliye çevrildi

Terim’le Albayrak’ın arası açık!
Seçim öncesinde Burak Elmas ve Abdürrahim Albayrak'ın Sportif AŞ'ye alınma vaadini veren Başkan Mustafa Cengiz ilk toplantıda bunu gündeme alacak. Ancak küçük bir sorun var. Kulislerde Abdürrahim Albayrak ile Fatih Terim'in arasının açık olduğu konuşuluyor. Terim'in AlbayrakFlorya'da etkin bir görevde görmek istemediği yönünde iddialar dün Sarı-Kırmızılı camiada dilden dile dolaştı. Böyle bir durumda Cengiz'in alacağı tavır, Burak Elmas ve Abdürrahim Albayrak'ın ön plana çıkmasında rol alan Faruk Süren ve arkadaşlarının tutumu merakla bekleniyor.
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  • 24 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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