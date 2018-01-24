Rota Ahmet Çalık

Göztepe transferde vites taktı... Kardemir Karabükspor'dan orta saha oyuncusu Andre Poko'yu kadrosuna katan Sarı-Kırmızılılar, yerli stoper transferinde Aytaç Sulu'nun ardından Galatasaraylı Ahmet Çalık için harekete geçti. Almanya Bundesliga 2 Ligi ekiplerinden Darmstadt 98 forması giyen Aytaç'la görüşmelerini sürdüren Göztepe, Ahmet'i kiralamak için girişimlere başladığı belirtildi. Ahmet'in oynayabileceği bir ekibe gitmek istediği öğrenildi. Bu nedenle Göztepe'nin bu transfer için görüşmelere hız vermesi bekleniyor.
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