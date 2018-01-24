Kartal’ın yeni golcüsü Vagner Love

Beşiktaş,yeni santrforunakavuşmaküzere. Beşiktaşlı yöneticilerile Alanyasporluyöneticiler, VagnerLove'ın transferi içinbir araya geldi. Öncekiakşamki görüşmelerdensonra dün öğle saatlerindeAlanyasportesislerinde iki kulübünyöneticilerinin tekrardanbir araya geldiği vepazarlığa devam ettikleriöğrenildi.
SON TEKLİF 3.2 MİLYON EURO Beşiktaş yönetiminin 3.2 milyon Euro'ya kadar çıktığı ve transferin bitmesi için ufak pürüzlerin kaldığı ifade edildi. 33 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde yer alan serbest kalma bedeli 5milyon Euro'ydu.
AKŞAM İDMANINA ÇIKMADI Vagner Love, dün Alanyaspor'un akşam antrenmanına katılmadı. Bu gelişme Brezilyalı golcünün Beşiktaş'la anlaştığı yönünde yorumlandı. Siyah-Beyazlıların kısa süre içinde golcü oyuncuyla sözleşme imzalaması bekleniyor.
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