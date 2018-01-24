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Kartal’ın yeni golcüsü

yönetimi için Alanyalı yöneticilerle bir araya geldi. Siyah-Beyazlı yönetim 3.2 milyon Euro'ya kadar çıktı. İmza an meselesi

Kartal’ın yeni golcüsü Vagner Love
Beşiktaş, yeni santrforuna kavuşmak üzere. Beşiktaşlı yöneticiler ile Alanyasporlu yöneticiler, Vagner Love'ın i için bir araya geldi. Önceki akşamki görüşmelerden sonra dün öğle saatlerinde Alanyaspor tesislerinde iki kulübün yöneticilerinin tekrardan bir araya geldiği ve pazarlığa devam ettikleri öğrenildi.

SON TEKLİF 3.2 MİLYON EURO
Beşiktaş yönetiminin 3.2 milyon Euro'ya kadar çıktığı ve transferin bitmesi için ufak pürüzlerin kaldığı ifade edildi. 33 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde yer alan serbest kalma bedeli 5 milyon Euro'ydu.

AKŞAM İDMANINA ÇIKMADI
Vagner Love, dün 'un akşam antrenmanına katılmadı. Bu gelişme Brezilyalı golcünün 'la anlaştığı yönünde yorumlandı. Siyah-Beyazlıların kısa süre içinde golcü oyuncuyla sözleşme imzalaması bekleniyor.
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  • 24 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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