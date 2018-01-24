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İşte Türkiye'nin UEFA Uluslar Ligi'ndeki rakipleri!

UEFA'nın A Milli Takım düzeyindeki yeni turnuvası UEFA Uluslar Ligi'nin kuraları İsviçre'nin Lozan kentinde çekildi.

İşte Türkiyenin UEFA Uluslar Ligindeki rakipleri!

Özel maç sayısının azaltılmasını sağlamayı amaçlayan ve ülkelere denk rakipleriyle daha fazla resmi maç yapma olanağı tanıyan UEFA Uluslar Ligi, aynı zamanda 2020 Avrupa Şampiyonası finallerine katılmak için alternatif bir yol teşkil ediyor.

Üç takımlı dört gruptan oluşan B Ligi'nde takımlar rakipleriyle biri içeride biri dışarıda olmak üzere toplam iki kez karşılaşacak. Bu nedenle Türkiye, Eylül-Kasım 2018 döneminde iki tane özel maç yapma olanağı bulacak.

A LİGİ

GRUP 1: Almanya, Fransa, Hollanda
GRUP 2: Belçika, İsviçre, İzlanda
GRUP 3: Portekiz, İtalya, Polonya
GRUP 4: İspanya, İngiltere, Hırvatistan

B LİGİ

GRUP 1: Slovakya, Ukrayna, Çek Cumhuriyeti
GRUP 2: Rusya, İsveç, TÜRKİYE
GRUP 3: Avusturya, Bosna Hersek, Kuzey İrlanda
GRUP 4: Galler, İrlanda Cumhuriyeti, Danimarka

C LİGİ

GRUP 1: İskoçya, Arnavutluk, İsrail
GRUP 2: Macaristan, Yunanistan, Finlandiya, Estonya
GRUP 3: Slovenya, Norveç, Bulgaristan, Kıbrıs Rum Kesimi,
GRUP 4: Romanya, Sırbistan, Karadağ, Litvanya

D LİGİ

GRUP 1: Gürcistan, Letonya, Kazakistan, Andorra
GRUP 2: Belarus, Luksemburg, Moldova, San Marino
GRUP 3: Azerbaycan, Faroe Adaları, Malta, Kosovo
GRUP 4: Makedonya, Ermenistan, Liechtenstein, Cebelitarık

UEFA Uluslar Ligi statüsü

A Ligi

Takımlar, 3'erli 4 gruba ayrılacak. 4 grup lideri, Haziran 2019'da şampiyonu belirleyecek UEFA Uluslar Ligi Finalleri'nde (Yarı final, üçüncülük maçı ve final) mücadele verecek. Finalistler arasından seçilecek ev sahibi ülke Aralık 2019'da belli olacak.

Grup sonuncusu olan 4 ülke, 2020'de düzenlenecek UEFA Uluslar Ligi'nde B Grubu'na düşecek.

UEFA EURO 2020'ye katılamayan en çok puana sahip 4 ülke Mart 2020'de Avrupa Futbol Şampiyonası finallerine gidecek bir takımı belirlemek için Play-Off oynayacak.

B Ligi

B Ligi'ndeki 12 ülke, 3'er takımlı 4 gruba ayrılacak. Gruplarında lider olan 4 ülke, A Ligi'ne yükselecek. Grup sonuncusu 4 ülke ise 2020'de oynanacak bir sonraki turnuva için C Ligi'ne düşecek.

B Ligi'nde en çok puanı olan ve UEFA EURO 2020'ye katılamayan 4 ülke ise Mart 2020'de Avrupa Futbol Şampiyonası finallerine gidecek bir takımı belirlemek için Play-Off oynayacak.

C Ligi

Takımlar, 1 grup 3 ve 3 grup 4'er takıma ayrılacak. 4 grup birincisi, B Ligi'ne yükselecek. Grup sonuncusu olan 4 ülke, 2020'de düzenlenecek UEFA Uluslar Ligi'nde D Grubu'na düşecek.

UEFA EURO 2020'ye katılamayan en çok puana sahip 4 ülke Mart 2020'de Avrupa Futbol Şampiyonası finallerine gidecek bir takımı belirlemek için Play-Off oynayacak.

D Ligi

Takımlar 4'erli 4 gruba ayrılacak. 4 grup birincisi, C Ligi'ne yükselecek. UEFA EURO 2020'ye katılamayan en çok puana sahip 4 ülke Mart 2020'de Avrupa Futbol Şampiyonası finallerine gidecek bir takımı belirlemek için Play-Off oynayacak.

UEFA Uluslar Ligi Maç Takvimi

1. Hafta: 6-8 Eylül 2018
2. Hafta: 9-11 Eylül 2018
3. Hafta: 11-13 Ekim 2018
4. Hafta: 14-16 Ekim 2018
5. Hafta: 15-17 Kasım 2018
6. Hafta: 18-20 Kasım 2018
Final kurası: Aralık 2018
Finaller: 5-9 Haziran 2019
UEFA EURO 2020 Play-Off kurası: 22 Kasım 2018
UEFA EURO 2020 Play-Off maçları: 26-31 Mart 2020
  • 24 Ocak 2018, Çarşamba 14:43
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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tomtom tomtom

galiba bize torpil gecmek istemisler.

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cevapla 24.01.2018 21:29
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