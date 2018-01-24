Galatasaray'da Gomis bilmecesi

Cim-Bom'da mali kriz konusunda en büyük sorun yaşatan isim Bafetimbi Gomis... Fransız golcünün bu konudaki felsefesi belli: Ben nasıl işimi yapıyorsam, siz de sözünüzü tutun, paramı ödeyin.
Cim-Bom'da mali kriz konusunda en büyük sorun yaşatan isim Bafetimbi Gomis... Fransız golcünün bu konudaki felsefesi belli: Ben nasıl işimi yapıyorsam, siz de sözünüzü tutun, paramı ödeyin.
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