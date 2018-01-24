Galatasaray Kulübünün olağanüstü genel kurulunda başkanlığa Mustafa Cengiz'in seçilmesinin ardından, Galatasaray Sportif AŞ'de göreve başlamaya hazırlanan eski yönetici Abdurrahim Albayrak, transfer çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Sarı-kırmızılı futbol takımını takip eden basın mensuplarıyla kendisine ait iş yerinde yemek yiyen Abdurrahim Albayrak, burada soruları yanıtladı.