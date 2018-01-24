Galatasaray Kulübünün olağanüstü genel kurulunda başkanlığa Mustafa Cengiz'in seçilmesinin ardından, Galatasaray Sportif AŞ'de göreve başlamaya hazırlanan eski yönetici Abdurrahim Albayrak, transfer çalışmalarının sürdüğünü söyledi.
Sarı-kırmızılı futbol takımını takip eden basın mensuplarıyla kendisine ait iş yerinde yemek yiyen Abdurrahim Albayrak, burada soruları yanıtladı.
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Demek ki Gomis sakat değil. Parası verilmediği için sakat. Albayrak güzel konuşuyor da GS yönetiminin hiç mi kabahati yok. Madem mevcut topçunun parasını vermiyorsunuz. Neden transfer yapmaya çalışırsınız?
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