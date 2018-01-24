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'da sular durulmuyor

Kulübünün olağanüstü genel kurulunda başkanlığa 'in seçilmesinin ardından, Galatasaray Sportif AŞ'de göreve başlamaya hazırlanan eski yönetici Abdurrahim Albayrak, transfer çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Sarı-kırmızılı futbol takımını takip eden basın mensuplarıyla kendisine ait iş yerinde yemek yiyen , burada soruları yanıtladı.
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  • 24 Ocak 2018, Çarşamba 16:05
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Selim Selim

Demek ki Gomis sakat değil. Parası verilmediği için sakat. Albayrak güzel konuşuyor da GS yönetiminin hiç mi kabahati yok. Madem mevcut topçunun parasını vermiyorsunuz. Neden transfer yapmaya çalışırsınız?

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır1
cevapla 24.01.2018 16:51
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