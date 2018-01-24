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Hele hoşgeldin gardaş

Sivasspor'un süper transferi dün şehre ayak bastı. Brezilyalı için kulübün twitter hesabından “Hele hoşgeldin gardaş” ifadesi kullanıldı. Yıldız oyuncu da taraftarı “Merhaba gardaş” diyerek selamladı

Hele hoşgeldin gardaş
Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'un bomba transferi Robinho dün şehre ayak bastı. Brezilyalı yıldızı havalimanında çok sayıda taraftar karşıladı. Kulübün resmi twitter hesabından da Robinho görseliyle birlikte "Hele hoşgeldin gardaş" ifadesini kullanıldı. Sağlık kontrolünden geçen Robinho, Sivas 4 Eylül Stadı'ndoa düzenlenen imza töreninde sahaya "Merhaba Gardaş" diyerek çıktı. 33 yaşındaki futbolcu Sivasspor'la 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninde konuşan , "İyi bir kulüp olduğunu, iyi bir atmosferin, taraftarın iyi olduğunu söylediler. Cicinho ile birlikte oynamıştım, iyi bir arkadaşım, onun tavsiyeleri üzerine Sivasspor'a gelmeyi tercih ettim. Zorlu bir lige geldiğimi biliyorum. Türkiye'de çok sayıda Brezilyalı oyuncu var" dedi.
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  • 24 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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