Bakanlık, Feza Gazetecilik A.Ş.'nin (Zaman Gazetesi) OHAL kapsamında kapatılmış olması sebebiyle, loca bedeli olarak ödenen 499 bin 765 doların geriye alınması için talepte bulundu. İstanbul 14. Asliye Hukuk'ta görülen dava için siyah-beyazlılar gerekli cevabı mahkemeye gönderdi.

Bir yandan sportif zeminde yarışan, diğer yandan da halka açık bir şirket olmasından dolayı sorumlulukları bulunan Beşiktaş, 6 aylık finansal raporunu Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) sundu.