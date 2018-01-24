Cimbom düğmeye basıyor

MALİYETLERİ MASAYA YATIRILACAK
Dün mazbatayı alan yeni başkan Mustafa Cengiz'in bugün teknik direktör Fatih Terim'le transfer zirvesi yapacağı öğrenildi. Cengiz ile Terim listedeki isimleri masaya yatıracak ve yol haritası belirlenecek.
HEDEF; 1.5 YILLIĞINA KİRALAMAK
Dursun Özbek yönetiminin ilk teması kurduğu Yunan sol bek Jose Holebas imzaya en yakın isim. Sarı-Kırmızılılar kısa sürede Watford'la görüşerek tecrübeli yıldızı 1.5 yıllığına kiralamayı hedefliyor.
3 FORVETTEN BİRİSİ BİTİRİLECEK
Forvet transferinde ise Leicester'lı Ahmed Musa ve West Ham'da oynayan Andre Ayew liste başı. Bu iki isim için de kiralama teklifi yapılacak. İsmi Beşiktaş'la anılan Chicharito da gündeme geldi.
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