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Cimbom düğmeye basıyor

Yeni başkan bugün Terim’le transferi masaya yatıracak. Özbek yönetiminin masaya oturduğu Yunan sol bek Holebas imzaya yakın. Forvet transferinde Musa ve Ayew liste başı. İsmi Beşiktaş'la anılan Chicharito da gündeme geldi.

Cimbom düğmeye basıyor
Büyük bir sürprize sahne olan erken seçimi geride bırakan Galatasaray'da artık transfer için düğmeye basılıyor... Genel kurul gündemi nedeniyle transferde frene basmak zorunda kalan Sarı-Kırmızılılar'da hareketlilik yeniden başlıyor. Yönetimin hafta sonuna kadar iki önemli isme imza attırması bekleniyor.

MALİYETLERİ MASAYA YATIRILACAK
Dün mazbatayı alan yeni başkan Mustafa Cengiz'in bugün teknik direktör Fatih Terim'le transfer zirvesi yapacağı öğrenildi. Cengiz ile Terim listedeki isimleri masaya yatıracak ve yol haritası belirlenecek.

HEDEF; 1.5 YILLIĞINA KİRALAMAK
Dursun Özbek yönetiminin ilk teması kurduğu Yunan sol bek Jose Holebas imzaya en yakın isim. Sarı-Kırmızılılar kısa sürede Watford'la görüşerek tecrübeli yıldızı 1.5 yıllığına kiralamayı hedefliyor.

3 FORVETTEN BİRİSİ BİTİRİLECEK
Forvet transferinde ise Leicester'lı Ahmed Musa ve West Ham'da oynayan Andre Ayew liste başı. Bu iki isim için de kiralama teklifi yapılacak. İsmi Beşiktaş'la anılan Chicharito da gündeme geldi.
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  • 24 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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