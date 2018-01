G.Saray Başkanı: 'Hemen istifa etsinler'

Galatasaray Başkanı Musatafa Cengiz, mazbatasını aldı ve basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Mustafa Cengiz'in imza törenine Abdürrahim Albayrak ve Burak Elmas da katıldı.

"HEMEN İSTİFA ETSİNLER"

Sportif AŞ'de görev yapanların acil olarak istifa etmeleri gerektiğini ifade eden Cengiz, "Galatasaray'ın önünü açmak için bugünden tezi yok, Sportif AŞ'deki arkadaşlarımızın istifa etmesini bekliyorum, istiyorum. Burada zaman kaybına tahammülümüz yok. Bu değerli arkadaşlarımın gereğini yapacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

Doğal bir insan olduğunu ifade eden Cengiz, "Basın danışmanı arkadaşlarım, her zamanki gibi metinler hazırladılar, ben de her zamanki gibi okudum ama aklımda hiçbir şey kalmadı. Beni az çok tanımaya başladınız. Ben, doğal olmaktan, şeffaf olmaktan ve gerekirse pot kırmaktan çekinmeyen bir insanım." dedi.



"BİZE BİR AY SÜRE VERİN"

Galatasaray'ın mali açıdan zor bir dönemden geçtiğini vurgulayan Cengiz, "Galatasaray, mali açıdan kritik bir dönemden geçiyor. Sorunları halının altına süpüre süpüre bugünlere geldik. Her gün 1 kilo kaldırabilirsiniz ama 1 yıl biriktirip, 365 kiloyu bir günde kaldıramazsınız. Biz, sorunlarımızı öncelikler sırasına göre çözmek niyetinde ve kararlılığındayız. Bize maksimum bir ay, en az ise 15 gün süre verin" ifadelerini kullandı.

"BİZİM TAKIMDA İKİ TRANSFER EKSİĞİMİZ VAR"

Transfer çalışmaları hakkında da konuşan Cengiz, "Büyük takımlarda her mevkide, birbirini aratmayacak seviyede 3 futbolcu olmalı. Bizde 2 mevkide oyuncu eksik. Fatih hocamız, 2 mevkide bize destek olacak oyuncu olursa güzel olur, olmazsa bu çocuklarla aslan gibi devam ederiz dedi. Galatasaray'ın önünde tek bir hedef vardır, her durumda, her dalda şampiyonluk. Türkiye'nin en değerli markalarından biriyiz." dedi.

"GOMIS'IN KALÇASINA PARA SIKIŞMADI"

"Gomis'ın kalçasına para sıkıştı" haberlerini de yalanlayan Cengiz, "Gomis, kalçasına para sıkıştığı için sakatlandı. Kendisi, maçtan sonra İngilizce olarak gereken cevabı yazdı. Anlaşılmıştır diye düşünüyoruz. Fatih hocam Florya'ya geldi ve Bakırköy Belediyesi'nin de yardımıyla 12 kamyon hafriyat attırdı. Hocamızın nelerle uğraştığını anlamanız için söylüyorum" ifadelerini kullandı.