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gol atınca kaybetmek yok

Brezilyalı star 22 maçta takımına gol kazandırdı. ’nın gol attığı hiçbir maçı kaybetmedi

Talisca gol atınca kaybetmek yok
Talisca attığı 2 golle Beşiktaş'ın şampiyonluk iddiasını sürdürmesini sağladı. Kartal 23 yaşındaki oyuncusunun 1,5 sezonda gol attığı maçlarda rakiplerine yenilmedi. Talisca, takımına 22 maçta takımına gol kazandırdı. Beşiktaş, Brezilyalı oyuncusunun gol bulduğu bu maçlarda 17 galibiyet ve 5 beraberlik aldı. Bu maçların hiçbirini kaybetmedi.

AVRUPA'DA 6 GOL
Talisca'nın fileleri havalandırdığı 15 maçında 12 galibiyet ve 3 beraberlikle 39 puan topladı. Avrupa'daki 6 karşılaşmada gol sevinci yaşarken, bunların 4'ünü Siyah- Beyazlı ekip kazandı.
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