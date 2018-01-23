Talisca gol atınca kaybetmek yok

Talisca attığı 2 golle Beşiktaş'ın şampiyonluk iddiasını sürdürmesini sağladı. Kartal23 yaşındaki oyuncusunun 1,5 sezonda gol attığı maçlarda rakiplerine yenilmedi. Talisca, takımına 22 maçta takımına gol kazandırdı. Beşiktaş, Brezilyalı oyuncusunun gol bulduğu bu maçlarda 17 galibiyet ve 5 beraberlik aldı. Bu maçların hiçbirini kaybetmedi.
AVRUPA'DA 6 GOL BeşiktaşTalisca'nın fileleri havalandırdığı 15 Süper Lig maçında 12 galibiyet ve 3 beraberlikle 39 puan topladı. Talisca Avrupa'daki 6 karşılaşmada gol sevinci yaşarken, bunların 4'ünü Siyah-Beyazlı ekip kazandı.
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