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- maçında tartışmalı pozisyon!

- karşılaşmasında, Galatasaray'ın attığı ilk golde ofsayt tartışması yaşandı.

Kayserispor - Galatasaray maçında tartışmalı pozisyon!
'in 18. haftasının kapanış mücadelesinde , sahasında 'ı ağırladı.

Kayserispor - Galatasaray karşılaşmasının 13. dakikasında konuk takım Eren Derdiyok'un golüyle 1-0 öne geçti. Eren'e servisi yapan Gary Rodrigues'in topu aldığı sırada ofsaytta olduğu yönünde itirazlar yapıldı. Ancak ve ekibi golü geçerli saydı. Sosyal medyada ise görüntüler paylaşılırken pozisyon tartışma yarattı.

İşte Kayserispor - Galatasaray maçında ofsayt tartışması yaşanan pozisyon


Görüntü BeIN Sports'tan alınmıştır.
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  • 22 Ocak 2018, Pazartesi 21:16
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Abuzer Abuzer

Galatasaraylıyım ama evet pozisyon ofsayt..

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 23.01.2018 00:19
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