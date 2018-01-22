Kayserispor - Galatasaray maçında tartışmalı pozisyon!

Kayserispor - Galatasaray karşılaşmasının 13. dakikasında konuk takım Eren Derdiyok'un golüyle 1-0 öne geçti. Eren'e servisi yapan Gary Rodrigues'in topu aldığı sırada ofsaytta olduğu yönünde itirazlar yapıldı. Ancak Cüneyt Çakır ve ekibi golü geçerli saydı. Sosyal medyada ise görüntüler paylaşılırken pozisyon tartışma yarattı.
İşte Kayserispor - Galatasaray maçında ofsayt tartışması yaşanan pozisyon
Görüntü BeIN Sports'tan alınmıştır.
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Galatasaraylıyım ama evet pozisyon ofsayt..
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