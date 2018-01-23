Q7&Negredo krizi

YOK BÖYLE BİR İSTATİSTİK!
Antalya'da bu iddialar iyice tavan yaptı. Maç boyunca toplam 53 kez takım arkadaşlarına pas atan Quaresma sadece 1 kez, o da orta sahadaki bir pozisyonda Negredo'ya pas verdi.
PAS ATSA GOL OLURDU!
89. dakikada Quaresma'nın bomboş pozisyondaki Negredo'ya pas atmak yerine şut çekmesi de "Büyük bir kriz var" iddialarını daha da güçlendirdi.
KRİZİN SEBEBİ YILLIK MAAŞ MI?
İddialara göre 2.1 milyon Euro garanti ücret alan Q7, Negredo'nun kendisinin iki katı (4.3 milyon Euro) kazanması nedeniyle sıkıntılı. Portekizli yıldız bu nedenle takım arkadaşına tavır almış durumda.
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