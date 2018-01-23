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Hoşgeldin partisi

Cimbom, ’u Eren (2) ve Rodrigues ile devirdi. Kayseri’nin tek golü ise ’tan geldi...

Hoşgeldin partisi
Gomis, Fernando ve Macion gibi yıldızlarından yoksun olan Galatasaray, 'u deplasmanda 3-1 yenerek şampiyonluk yolunda çok önemli bir galibiyet elde etti. 12. dakikada Garry Rodrigues'in ortasında kale dibinde topla buluşan Eren Derdiyok, şık bir dokunuşla takımını öne geçirdi.

​RODRİGUES ZORU BAŞARDI
Dakikalar 19'u gösterdiğinde Feghouli'nin ceza sahası içinde yaptığı asisti Eren Derdiyok geri çevirmedi: 0-2... 37'de Rodrigues'in ceza sahası içinden şutu direği yalayarak dışarı çıktı.

UMUT BULUT KAFAYLA AVLADI
50'DE Feghouli'nin ceza sahası dışından vuruşunu Lung güçlükle çıkardı. 52'de Güray'ın ortasına iyi yükselen Umut, kafayla Muslera'yı avladı: 1-2. 57'de Mendes, kale dibinden kaçırdı.

SİNAN POZİSYONLARI HARCADI
62'DE Şamil vurdu, Muslera çıkardı, dönen topta Mendes müsait pozisyonda ağlara gönderemedi. Sinan, 81 ve 82'de yüzde 100 golleri kaçırdı. Kapanışı 90+2'de Garry Rodrigues yaptı.
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