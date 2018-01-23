Hoşgeldin partisi

RODRİGUES ZORU BAŞARDI
Dakikalar 19'u gösterdiğinde Feghouli'nin ceza sahası içinde yaptığı asisti Eren Derdiyok geri çevirmedi: 0-2... 37'de Rodrigues'in ceza sahası içinden şutu direği yalayarak dışarı çıktı.
UMUT BULUT KAFAYLA AVLADI
50'DE Feghouli'nin ceza sahası dışından vuruşunu Lung güçlükle çıkardı. 52'de Güray'ın ortasına iyi yükselen Umut, kafayla Muslera'yı avladı: 1-2. 57'de Mendes, kale dibinden kaçırdı.
SİNAN POZİSYONLARI HARCADI
62'DE Şamil vurdu, Muslera çıkardı, dönen topta Mendes müsait pozisyonda ağlara gönderemedi. Sinan, 81 ve 82'de yüzde 100 golleri kaçırdı. Kapanışı 90+2'de Garry Rodrigues yaptı.
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