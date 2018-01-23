Hedef Ayew Holebas

Sarı-Kırmızılılar, Watford’un Yunan sol beki 33’lük Jose Holebas ile yakın markajda. Transfer her an sonuçlanabilir. Cimbom, Holebas dışında West Ham'ın Ganalı yıldız oyuncusu Ayew ile de temas halinde
G.Saray transfer çalışmalarına tam gaz devam ediyor... Yeni başkan Mustafa Cengiz dün yaptığı açıklamada, "Bir sol bek ve bir kanat forvet alacağız" açıklaması yaptı. Cimbom'un sol bek için peşinden koştuğu ismin Yunan sol bek Jose Holebas olduğu ortaya çıktı. 33 yaşındaki oyuncu Watford takımında forma giyiyor.
KİRALAMA BEDELİ 600 BİN EURO Dursun Özbek döneminde temas kurulan Yunan oyuncuyla anlaşıldı. Galatasaray, Holebas için Watford ile satın alma opsiyonlu kiralama konusunda anlaşmaya vardı. Watford'a 600 bin Euro kiralama bedeli verilecek.
AYEW İLE PAZARLIKLAR SÜRÜYOR Sarı-Kırmızılıekip, West Ham Unitedforması giyen Ganalıkanat oyuncusuAndre Ayew ile de ilgileniyor.L'Equipe'tekihabere göre;G.Saray kanat forvetAyew ile müthiş bir pazarlıkhalinde.
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