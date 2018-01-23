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Hedef Holebas

Sarı-Kırmızılılar, Watford’un Yunan sol beki 33’lük ile yakın markajda. Transfer her an sonuçlanabilir. Cimbom, Holebas dışında West Ham'ın Ganalı yıldız oyuncusu ile de temas halinde

Hedef Ayew Holebas
G.Saray transfer çalışmalarına tam gaz devam ediyor... Yeni başkan Mustafa Cengiz dün yaptığı açıklamada, "Bir sol bek ve bir kanat forvet alacağız" açıklaması yaptı. Cimbom'un sol bek için peşinden koştuğu ismin Yunan sol bek Jose Holebas olduğu ortaya çıktı. 33 yaşındaki oyuncu Watford takımında forma giyiyor.

KİRALAMA BEDELİ 600 BİN EURO
Dursun Özbek döneminde temas kurulan Yunan oyuncuyla anlaşıldı. Galatasaray, Holebas için Watford ile satın alma opsiyonlu kiralama konusunda anlaşmaya vardı. Watford'a 600 bin Euro kiralama bedeli verilecek.

AYEW İLE PAZARLIKLAR SÜRÜYOR
Sarı-Kırmızılı ekip, West Ham United forması giyen Ganalı kanat oyuncusu Andre Ayew ile de ilgileniyor. L'Equipe'teki habere göre; G.Saray kanat forvet ile müthiş bir pazarlık halinde.
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