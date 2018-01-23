Büyük bomba patladı: Robinho Sivas’ta

Ara transferin en önemli bombalarından birisi Sivas'ta patladı... Kırmızı-Beyazlılar, Brezilyalı dünyaca ünlü yıldız Robinho ile 1.5 yıllığına anlaştı. Sivas-spor'dan yapılan açıklamada, "Transfer için uzun zamandır görüştüğümüz ve prensipte anlaşmaya vardığımız Brezilyalı forvet oyuncusu Robinho yarın (bugün) Sivas'ta olacak. Son görüşmelerin ardından kendisi ile resmi sözleşme imzalanacak" ifadelerine yer verildi. Kariyerinde Real Madrid, ManchesterCity ve Milan gibi kulüplerin formalarını giyen Robinho, son olarak ülkesinde AtleticoMineiro'da görev yapmıştı. 33 yaşındaki futbolcu geçen sezon 26 maçta 7 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.
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