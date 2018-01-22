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'dan heyecanlandıran paylaşım!

Başkanı Fikret Orman, Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmede 'a talip olduklarını açıkladı.

Vagner Lovedan heyecanlandıran paylaşım!

Siyah beyazlı kulüpten oyuncu takasının da olabileceğini söyleyen Başkan Fikret Orman, " bizim kardeş kulübümüz. Alanyaspor için oyuncu transferi konusunda her konuda destek veririz. Şu anda Cenk Tosun'un yerine 'u istiyoruz" talebinde bulundu.

Alanyaspor Başkanı konuyu Teknik Direktör Hikmet Karaman'a ileteceklerini belirtti. Bu arada siyah beyazlı kulübe yakın çevreler ise Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın Alanyaspor'a Vagner Love için 2 milyon Euro önerdiği, Alanyaspor yönetiminin ise 4 milyon Euro için direttiği iddia edildi.

BENİ BIRAKIN
Öte yandan Alanyaspor'un 2 gündür yapılan antrenmanlarına çıkmayan Vagner Love'ın Teknik ekip ve yönetimden "Beni bırakın. Beşiktaş'a gitmek istiyorum. Alanyaspor'a yüreğimle hizmet ettim. Bana müsaade edin" dediği ifade edildi

Ayrıca yıldız futbolcu Vagner Love Alanya'daki 'nda görüntülendi.
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  • 22 Ocak 2018, Pazartesi 20:22
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